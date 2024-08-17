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«Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область

ВС РФ «Ланцетом» поразили самоходку ВСУ, которая вела обстрел Белгородчины

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили в Сумской области самоходную артустановку ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что артустановка была обнаружена средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесополосы возле границы в Сумской области.

«Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», – подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, уничтоженное орудие вело огонь по территории Белгородской области.

До этого военное ведомство опубликовало кадры уничтожения бронемашины «Козак» ВСУ в Курской области, снятые с разведывательного беспилотника. В Минобороны подчеркнули, что обнаруженный разведкой «Козак» был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее сообщалось, что дальность боевого применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» значительно выросла.

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