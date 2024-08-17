В Ивано-Франковске толпа местных жителей не позволила мобилизовать мужчин в армию

Попытка мобилизации нескольких мужчин в ряды Вооруженных сил Украины сорвалась в Ивано-Франковской области. Этому воспрепятствовала толпа местных жителей, сообщает «Страна.ua».

На размещенной видеозаписи видно, как большая толпа людей с преобладанием женщин требует отпустить мужчин, задержанных сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицией. Насколько можно судить, в итоге они убеждаются, что в микроавтобусе ТЦК никого нет.

Накануне, 16 августа, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире местного телеканала «Вежа» («Башня») заявил, что в связи с низкими показателями по поимке уклонистов в городе усилена мобилизация и установлены дополнительные блок-посты.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что для украинцев-уклонистов придумали новые ограничения.