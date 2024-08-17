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Минобороны РФ назвало провокацией сообщения о подготовке удара по Курской АЭС

Минобороны РФ обещало жесткие ответные меры в случае атаки на Курскую АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции. Об этом заявило российское министерство обороны в Telegram-канале.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — считает ведомство.

Минобороны расценивает подобные действия, которые могут создать в Европе техногенную катастрофу с радиоактивным заражением огромных территорий, как прямое и явное нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма».

В случае начала реализации этих преступных планов, подчеркнуло министерство, «будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры».

16 августа РИА Новости заявило, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям. Агентство утверждает, что для ударов украинские военные планируют использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом.

17 августа представители ЗАЭС сообщили, что украинский БПЛА сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков станции.

Ранее в Госдуме потребовали от Совбеза ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС.

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