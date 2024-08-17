Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО за сутки сбили 35 украинских дронов

МО: силы ПВО за сутки сбили 10 снарядов HIMARS и 35 дронов в зоне СВО и над РФ

close
100%
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации и над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 10 из 35 дронов были сбили вне зоны СВО.

Кроме того, российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS американского производства США.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации силы РФ уничтожили 30 085 украинских беспилотников.

Также 16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

По словам дипломата, ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района, в результате чего объект инфраструктуры был полностью разрушен.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами