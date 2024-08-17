Российские силы ПВО за сутки сбили 35 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации и над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 10 из 35 дронов были сбили вне зоны СВО.

Кроме того, российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS американского производства США.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации силы РФ уничтожили 30 085 украинских беспилотников.

Также 16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

По словам дипломата, ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района, в результате чего объект инфраструктуры был полностью разрушен.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.