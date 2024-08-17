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ВС РФ уничтожили самолет и три вертолета ВСУ на аэродромах

Минобороны: ВС РФ уничтожили самолет и три вертолета ВСУ на аэродромах

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Михаил Палинчак/РИА Новости

ВС РФ уничтожили самолет и три вертолета ВСУ на аэродромах. Об этом сообщается в очередной сводке министерства обороны РФ.

Поражены бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. Где находились аэродромы, по которым был нанесены удары, не сообщается, однако известно, что авиационные суда поразили с использованием оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

По данным МО РФ, с начала СВО российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тыс. БПЛА ВСУ.

13 августа сообщалось, что силы ПВО РФ за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском направлении.

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