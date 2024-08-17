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Опубликовано видео удара ВС РФ по комплексу Patriot в Днепропетровской области

Военкор Коц опубликовал видео удара ВС РФ по комплексу Patriot около Любимовки

Удар российских солдат по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot в районе села Любимовка в Днепропетровской области Украины попал на видео. Запись в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

В комментарии к ролику уточняется, что боевую задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». По словам журналиста, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар при помощи кассетного боеприпаса. Но в министерстве обороны страны эту информацию не подтверждали.

«И еще один Patriot в минус», — подчеркнул Коц.

На кадрах можно увидеть, как российские солдаты прицеливаются и выпускают боеприпасы по трем ЗРК. После этого в месте скопления украинской техники происходят несколько взрывов, и один Patriot загорается.

16 августа министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Сумской области Украины. Комплекс немецкого производства обнаружил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который передал координаты расчету ОТРК «Искандер-М».

Ранее ВС РФ уничтожили бомбы Hammer и снаряды для комплексов HIMARS в зоне спецоперации.

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