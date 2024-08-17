Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела пострадали три мирных жителя — две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию, но от госпитализации отказались. Медики оказали им помощь на месте инцидента.

Помимо этого, один снаряд попал в частный дом и повредил крышу. Также осколки выбили окна и посекли фасад. Во втором домовладении фрагменты снаряда повредили забор и легковой автомобиль. Также нашли локальные повреждения на линии электропередачи, заключил Гладков.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили украинский дрон над Белгородской областью.