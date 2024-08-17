Российские военные уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел около 09:50 мск. Это был беспилотник самолетного типа.

Также Минобороны РФ сообщало о ликвидации украинского дрона в ночь на 17 августа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что два населенных пункта региона попали под обстрел ВСУ.

По его словам, речь идет о селе Дроновка Грайворонского городского округа и селе Графовка Краснояружского района. Так, в селе Дроновка в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.