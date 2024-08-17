Еще двое военных ВСУ сдались в плен под Курском

Еще двое украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Ранее генерал сообщал, что пятеро солдат ВСУ, в том числе боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в российский плен под Курском.

«Появились пленные, сегодня уже двое пленных», — сказал Алаудинов 17 августа.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее назвали число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.