Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил 10 дронов «Баба-яга»

Боец ВС РФ «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» на Купянском направлении (в Харьковской области). Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что расчет объявил прицельную именно на дроны «Баба-яга». Их сбивают с помощи FPV-дронов.

Дроны «Баба-яга» создаются на основе тяжелых промышленных беспилотников и отличаются низкой скоростью и высотой полета и являются достаточными шумными. Они используются для сброса боеприпасов в окопы и на орудия.

В апреле 2024 года сообщалось, что украинские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов «Бага-Яга» на Южно-Донецком направлении ведут охоту за самоходной гаубицей «Мста-С».

Расчеты самоходных гаубиц всегда тщательно маскируют орудия, так как они являются лакомой целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). За «Мстой-С» охотятся украинские дроны типа «Баба-Яга», которые несут на себе несколько мин. Для борьбы с беспилотниками применяются противодронные ружья и используются специальные «обвесы» в виде сеток на башне орудия.

Ранее военкор Сладков показал кадры поражения дрона ВСУ «Баба-яга» снайпером ВС РФ.