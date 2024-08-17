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Британский аналитик рассказал, что Украина делает для усиления войск в Курской области

Меркурис: Украина перебрасывает резервы в Курскую область с других направлений

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы с других направлений для отправки в Курскую область из-за потерь. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в своем подкасте на YouTube.

«Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в «черную дыру» под Курском, поскольку их потери огромны», — утверждает он.

По его словам, украинская сторона сосредоточена на этом наступлении, при этом в Донбассе армия страны теряет контроль над территориями.

До этого газета The New York Times заявила, что российская армия продолжает продвигаться на Покровском направлении, оттесняя ВСУ на запад. Это ставит под сомнение «надежды Украины», что захват Курской области поможет остановить российские наступления на других направлениях.

ВСУ начали наступление на Курскую область и зашли на российскую территорию 6 августа.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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