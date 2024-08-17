Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о вранье командира ВСУ о попадании в плен

РИА Новости: командир ВСУ Ишкулов выдумал историю о плене в ДНР

close
100%
Эмиль Ишкулов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов врал журналистам о своем попадании в плен к батальону «Восток» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости источник в батальоне.

Сам Ишкулов рассказывал, что в начале июня 2014 года он попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. Он заявлял, что пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт, но его якобы задержал боец «Востока» с позывным «Заур», командовавший осетинским подразделением. Ишкулов жаловался на условия плена, в частности, что его якобы били.

При этом источник агентства не отрицает, что подобный эпизод был в Мариновке, но на самом деле в плен его никто не брал. «Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например», — вспоминает источник РИА Новости.

Он отметил, что после разоблачения подозрительного человека отпустили. По его словам, вероятно, мужчина обманул СМИ и приукрасил историю своего якобы плена, чтобы продвинуться по службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

12 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что Эмиль Ишкулов и еще один украинский командир Владимир Пипко стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область.

Представитель СК пояснила, что Пипко и Ишкулов командуют двумя частями ВСУ — 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Среди вменяемых им преступлений — совершение террористического акта. Следователи также устанавливают личности украинских военных, которые выполняли их незаконные приказы.

Ранее друг Ишкулова Дмитрий удивился его участию в атаке на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами