Стало известно о вранье командира ВСУ о попадании в плен

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов врал журналистам о своем попадании в плен к батальону «Восток» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости источник в батальоне.

Сам Ишкулов рассказывал, что в начале июня 2014 года он попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. Он заявлял, что пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт, но его якобы задержал боец «Востока» с позывным «Заур», командовавший осетинским подразделением. Ишкулов жаловался на условия плена, в частности, что его якобы били.

При этом источник агентства не отрицает, что подобный эпизод был в Мариновке, но на самом деле в плен его никто не брал. «Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например», — вспоминает источник РИА Новости.

Он отметил, что после разоблачения подозрительного человека отпустили. По его словам, вероятно, мужчина обманул СМИ и приукрасил историю своего якобы плена, чтобы продвинуться по службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

12 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что Эмиль Ишкулов и еще один украинский командир Владимир Пипко стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область.

Представитель СК пояснила, что Пипко и Ишкулов командуют двумя частями ВСУ — 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Среди вменяемых им преступлений — совершение террористического акта. Следователи также устанавливают личности украинских военных, которые выполняли их незаконные приказы.

Ранее друг Ишкулова Дмитрий удивился его участию в атаке на Курскую область.