Объект критической инфраструктуры поврежден в ночь на 17 августа в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры, а также газопровод.

Чуть ранее стало известно о взрыве в Киевской области Украины. В регионе действовала воздушная тревога.

Вечером 16 августа в украинских Сумах на северо-востоке страны произошел взрыв.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Днепре и Павлограде в Днепропетровской области на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.