Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 мм с маркировкой на арабском языке найдены в захваченных броневиках на месте ликвидации колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Об этом сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

По мнению военного, патроны на арабском языке могут указывать на то, что боекомплект ранее предназначался для использования американской армией и ее союзниками на Ближнем Востоке.

В уничтоженной колонне ВСУ было обнаружено более двадцати таких цинковых ящиков. Согласно маркировке, боекомплект был выпущен в 2019 году.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.