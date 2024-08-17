В Минобороны рассказали о работе сил ПВО в Белгородской области ночью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 августа уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в течение прошедшей ночи российские военные пресекли террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории РФ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что два населенных пункта региона попали под обстрел ВСУ.

По его словам, речь идет о селе Дроновка Грайворонского городского округа и селе Графовка Краснояружского района. Так, в селе Дроновка в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией региона. В министерстве уточнили, что противник также использовал дроны самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.