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Сальдо рассказал о провальной попытке ВСУ высадиться в Херсонской области

Сальдо: попытки ВСУ высадиться в Херсонской области стоили им 20 солдат

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней и нескольких современных быстроходных лодок. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Украинская армия в первой половине августа предприняла попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступила с большими потерями после натиска российских войск.

По cловам Сальдо, российские военные дают «украинским безумцам» достойный и жесточайший отпор, поэтому в этом плане можно быть спокойными.

Губернатор добавил, что в последнее время активность ВСУ увеличилась в Херсонской области, однако она по большей части бессмысленна, рассчитана на пиар-эффект и приносит украинской стороне лишь потери в военнослужащих и технике.

12 августа глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук заявлял, что действия ВСУ на Кинбурнской косе является ни чем иным как привлечением внимания с целью получения новой поддержки от западных стран.

Ранее появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе.

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Операция на Украине
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