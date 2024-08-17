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Почти три десятка украинских солдат организованно сдались в плен в Курской области

РИА: 24 бойца 22-й бригады ВС Украины сдались в плен в Курской области

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курской области группа из 24 солдат 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) организованно сдалась в российский плен, используя социальные сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении. Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022», — сообщили агентству силовики.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что группа украинских солдат идет под конвоем российских бойцов.

22-я отдельная механизированная бригада ВСУ — это одно из подразделений, которые вторглись на территорию России в Курской области. При этом подразделение является одним из наиболее хорошо оснащенных в украинской армии, а его бойцы проходили обучение при участии инструкторов НАТО.

До этого пятеро солдат Вооруженных сил Украины, в том числе боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в плен к российским войскам в Курской области.

При обыске, как сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», у украинских солдат были найдены в карманах конфеты «Барбарис» российского производства — «Аид» предположил, что взятые в плен солдаты ВСУ ограбили российский магазин.

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

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