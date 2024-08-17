Украинский военнопленный Алексей Янусов заявил, что заключенным предлагают вступить в ряды ВСУ в обмен на снятие всех обвинений. Его слова передает РИА Новости.

Янусов стал одним из первых украинских заключенных, подписавших контракт с ВСУ. Весной 2024 года он был осужден на 5 лет за кражу велосипеда. По его словам, представители ВСУ приехали в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание. Военные предложили подписать контракт без отбывания наказания.

В результате контракт с ВСУ подписали 20 человек. Через месяц после обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР. Оттуда Янусов был направлен в Константиновку, где и попал в плен.

До этого РИА Новости сообщало, что пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Гаврощенко является инвалидом третьей группы, лишившимся в детстве двух пальцев, однако украинскому командованию не помешало это определить его в пулеметчики.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.