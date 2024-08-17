Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинским заключенным предложили снять обвинения за вступление в ВСУ

Пленный ВСУ: заключенным на Украине могут снять обвинения за вступление в ВСУ

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский военнопленный Алексей Янусов заявил, что заключенным предлагают вступить в ряды ВСУ в обмен на снятие всех обвинений. Его слова передает РИА Новости.

Янусов стал одним из первых украинских заключенных, подписавших контракт с ВСУ. Весной 2024 года он был осужден на 5 лет за кражу велосипеда. По его словам, представители ВСУ приехали в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание. Военные предложили подписать контракт без отбывания наказания.

В результате контракт с ВСУ подписали 20 человек. Через месяц после обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР. Оттуда Янусов был направлен в Константиновку, где и попал в плен.

До этого РИА Новости сообщало, что пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Гаврощенко является инвалидом третьей группы, лишившимся в детстве двух пальцев, однако украинскому командованию не помешало это определить его в пулеметчики.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами