В СМИ заявили, что Иран и «Хезболла» снизили боеготовность подразделений при переговорах по Газе

Власти Ирана и ливанское движение «Хезболлах» снизили боеготовность своих ракетных подразделений на фоне переговоров по сектору Газа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильскую разведку.
«Хезболлах» и Иран снизили уровень боеготовности своих ракетных подразделений. Израиль теперь полагает, что ответные меры под руководством Ирана, которые, по-видимому, уже несколько раз откладывались, состоятся позднее», — говорится в публикации.
Израильские чиновники уточнили, что их оценки быстро меняются, учитывая изменчивость событий.
До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный источник в руководстве палестинского движения ХАМАС сообщал, что новое предложение США по урегулированию ситуации в секторе Газа учитывает только интересы Израиля.
Как отметил источник, израильская сторона настаивает на включении в соглашение новых пунктов для его срыва.
Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.