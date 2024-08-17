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В СМИ заявили, что Иран и «Хезболла» снизили боеготовность подразделений при переговорах по Газе

NYT: Иран и «Хезболла» снизили готовность подразделений при переговорах по Газе

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Global Look Press

Власти Ирана и ливанское движение «Хезболлах» снизили боеготовность своих ракетных подразделений на фоне переговоров по сектору Газа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильскую разведку.

«Хезболлах» и Иран снизили уровень боеготовности своих ракетных подразделений. Израиль теперь полагает, что ответные меры под руководством Ирана, которые, по-видимому, уже несколько раз откладывались, состоятся позднее», — говорится в публикации.

Израильские чиновники уточнили, что их оценки быстро меняются, учитывая изменчивость событий.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный источник в руководстве палестинского движения ХАМАС сообщал, что новое предложение США по урегулированию ситуации в секторе Газа учитывает только интересы Израиля.

Как отметил источник, израильская сторона настаивает на включении в соглашение новых пунктов для его срыва.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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