Правительство США запрещает Великобритании разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источник.

«Источник в правительстве Великобритании сообщил, что запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, все еще ожидает ответа», — говорится в публикации.

Газета пишет, что Вашингтон фактически не позволяет Лондону разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России. Причиной тому — опасение администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации войны на Украине.

Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил The Times, что обсуждения применения Storm Shadow с союзниками «все еще продолжаются». В свою очередь источник газеты из сферы обороны назвал это «обычным процессом» в США.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

Ранее военкор заявил, что ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском.