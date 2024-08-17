Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия запрещает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США

The Times: США проигнорировали запрос разрешить бить по РФ ракетами Storm Shadow

close
100%
Михаил Фомичев/РИА Новости

Правительство США запрещает Великобритании разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источник.

«Источник в правительстве Великобритании сообщил, что запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, все еще ожидает ответа», — говорится в публикации.

Газета пишет, что Вашингтон фактически не позволяет Лондону разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России. Причиной тому — опасение администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации войны на Украине.

Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил The Times, что обсуждения применения Storm Shadow с союзниками «все еще продолжаются». В свою очередь источник газеты из сферы обороны назвал это «обычным процессом» в США.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

Ранее военкор заявил, что ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами