Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить атаковать территорию РФ ракетами Storm Shadow. Его слова передает газета Daily Mail.

Джонсон призвал действующего премьер-министра Британии «перестать бездельничать» и напомнил, что именно британские Challenger нарушили табу на отправку танков Украине и побудили другие страны последовать их примеру.

«Точно так же решение Британии предоставить противотанковые ракеты NLAW подтолкнуло другие европейские страны к предоставлению собственного смертоносного оружия», — пояснил Джонсон.

До этого телеканал Sky News сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить один из постов в ежедневной газете The Daily Telegraph.

Коллега Джонсона по Консервативной партии Захави ведет диалог о приобретении The Daily Telegraph и The Spectator. Источники телеканала утверждают, что бывший министр финансов сам предлагал взять экс-премьера в редакцию одного из изданий в разговорах с потенциальными инвесторами.

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