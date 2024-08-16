ВС РФ уничтожили еще две пусковые установки Patriot в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили еще две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области в районе населенного пункта Любимовка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ использовали оперативно-тактический комплекс «Искандер».

«По разведанной позиции нанесен ракетный удар расчетом ОТРК «Искандер-М». В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65», — поделились в Минобороны.

До этого ведомство сообщало, что российские военные разбили пусковую установку немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Боевую машину обнаружил оператор БПЛА в районе населенного пункта Сенное.

16 августа Минобороны РФ также показало кадры уничтожения ЗРК Patriot в Днепропетровской области. В министерстве обратили внимание, что ракетный удар нанес расчет ОТРК «Искандер-М».

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