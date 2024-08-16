На Украине в городе Сумы произошел взрыв

В украинских Сумах на северо-востоке страны произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога. Каких-либо подробностей происшествия не приводится. Местные власти также не прокомментировали ситуацию.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Днепре и Павлограде в Днепропетровской области на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Утром в пятницу, 16 августа, в Сумской области Украины уже фиксировали взрывы. По данным украинского издания «Общественное», взрывы произошли, предположительно, за городом.

В ночь на 16 августа громкий взрыв слышали в Запорожье, который находится под контролем украинских войск. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, самые громкие взрывы слышали жители Шевченковского района, а также микрорайонов Космос и Пески.

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