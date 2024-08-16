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Стало известно об ударе ВСУ западными ракетами по мосту в Курской области

МИД: ВСУ применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars», — заявила она.

Захарова добавила, что ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района, в результате чего объект инфраструктуры был полностью разрушен.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что несколько волонтеров, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению, получили травмы несовместимые с жизнью. Захарова указала, что «все виновные в этих бесчеловечных деяниях» понесут суровое наказание.

Из-за удара ВСУ по мосту отрезанными оказались 30 населенных пунктов, среди которых Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. Объект инфраструктуры являлся единственной переправой для вывоза мирного населения. Эвакуация наземным способом из части Глушковского района теперь невозможна. Сообщалось, что ВСУ пытаются разрушить еще один мост через Сейм в поселке Званное. Подробности — в материале «Газета.Ru».

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