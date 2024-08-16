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ВС РФ уничтожили установку IRIS-T в Сумской области

МО РФ показало видео уничтожения ЗРК IRIS-T ВСУ в Сумской области

Российские военные разбили пусковую установку немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что боевую машину обнаружил оператор БПЛА в районе населенного пункта Сенное Сумской области.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар», — отметили в министерстве.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

В пятницу, 16 августа стало известно, что противник потерял зенитный ракетный комплекс С-125 ВСУ в Сумской области. Удар с воздуха по украинским позициям экипаж Су-34 ВКС нанес в районе населенного пункта Рябина Сумской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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