Российские военнослужащие ликвидировали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипаж Су-34 ВКС управляемой ракетой Х-35 уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-125 ВСУ», — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что удар с воздуха по украинским позициям нанесли по разведанной цели в районе населенного пункта Рябина Сумской области.

До этого российский военный уничтожил нестандартным способом беспилотник ВСУ. Инцидент произошел под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). FPV-дрон подлетел близко к бойцу группы спецназа «Ахмат» 2-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, который быстро среагировал и ударил по нему прикладом автомата. Дрон взорвался, но военный не пострадал.

В начале августа ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник с искусственным интеллектом.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).