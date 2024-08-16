Сырский доложил главе генштаба США о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский во время телефонного разговора доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о ситуации на фронте и потребностях армии. Сырский написал об этом в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном», — заявил он.

Сырский отметил, что проинформировал Брауна об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил наиболее критические потребности ВСУ в вооружении и технике.

Также Сырский добавил, что стороны обсуждали «всестороннее усиление оборонных возможностей ВСУ».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. На опубликованном видео с докладом на заседании выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он рассказал о ситуации в Курской области.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на фронте.

Ранее Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области.