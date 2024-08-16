Российский военный уничтожил нестандартным способом беспилотник ВСУ

Российский военный уничтожил украинский FPV-дрон, ударив по нему прикладом автомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя видеозапись ликвидации вражеского беспилотника.

Инцидент произошел под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). FPV-дрон подлетел близко к бойцу группы спецназа «Ахмат» 2-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, который быстро среагировал и ударил по нему прикладом автомата. Беспилотный летательный аппарат взорвался. Судя по кадрам, военный не пострадал.

15 августа военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором солдат ВС РФ сбил головой украинский беспилотник. По словам журналиста, FPV-дрон подлетел к российскому бойцу и завис рядом с ним. В ответ военный занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!» — прокомментировал инцидент Коц.

Ранее ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник с искусственным интеллектом.