В США заявили о шагах НАТО по противодействию Китаю

НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе укрепляя европейский флот. Это делается для противодействия Китаю, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что усиление НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является раздражителем для Китая.

«НАТО усиливает военно-морское присутствие в западной части Тихого океана для противодействия Китаю, направляя военные корабли в новые места, что может привести к обострению отношений с Китаем», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Италия уже разместила в Тихом океане свой авианосец Cavour, с которого американские истребители провели учения по стрельбе по воздушным целям. В следующем году Великобритания планирует отправить в регион авианосец HMS Prince of Wales, а Франция, Германия и Нидерланды готовы направить свои авианосные ударные группы.

До этого в МИД Китая назвали НАТО «пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации».

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.