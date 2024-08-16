В Германии снова взломали одну из баз бундесвера

В казармах бундесвера, расположенных в городе Гархинг под Мюнхеном (федеральная земля Бавария), обнаружили признаки взлома. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на представителя территориального командования бундесвера.

По его словам, 15 августа военные во время проверки заметили повреждения боковых ворот. Они обнаружили дыру в ограждении казармы. Как заявил представитель бундесвера, нет никаких доказательств того, что кто-либо получил доступ к зданиям на территории казарм.

Отмечается, что это уже четвертый инцидент, связанный с объектами бундесвера в ФРГ.

14 августа немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что правоохранительные органы Германии проводят проверку на предмет возможной диверсии в казармах бундесвера в Кельне.

По данным журнала, не исключено, что в казармы было совершено несанкционированное проникновение. Есть вероятность, что водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена. В связи с этим военных и гражданских лиц призвали не употреблять питьевую воду.

Ранее диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции.