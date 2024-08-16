На Украине задержали двух военкомов, «заработавших» на уклонистах более $1 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов, а также их сообщника, которые помогали уклоняться от военной службы за взятки. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, военкомы помогали уклонистам оформлять поддельные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость такой услуги составляла $37 тыс. В поиске клиентов руководителям военкоматов помогал их сообщник. По данным СБУ, им оказался гражданин одной из стран Южного Кавказа.

В ходе обысков у задержанных военкомов обнаружили более $1,2 млн. У их сообщника изъяли арсенал оружия.

Задержанным предъявили обвинения по статьям о препятствование законной деятельности украинской армии и неправомерной выгоде, предоставленной должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого на Украине раскрыли группу военкомов, похищавших людей с целью вымогательства. Обвинения предъявлены организатору вымогательств, а также четырем его сообщникам.

Ранее на Украине мужчина напал с ножом на военкома.