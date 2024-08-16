Появилось видео удара вертолетов Ка-52 по технике ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области. Соответствующее видео опубликовано российским Минобороны.

В ходе операции вертолеты Ка-52 использовали управляемые авиационные ракеты «Вихрь», чтобы поразить заранее выявленные цели.

После удара экипажи провели противоракетные маневры, применяя тепловые ловушки, и безопасно вернулись на базу.

Разведка подтвердила успешное уничтожение всех заданных целей.

Накануне сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52 ударил по местам скопления живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные ракетным комплексом «Искандер-М» поразили колонну и 15 топливозаправщиков в Лубнах в приграничной Сумской области.

Ранее появились кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма.