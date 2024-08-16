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ВС РФ пресекли попытку ВСУ проникнуть вглубь России

ВС РФ уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть вглубь территории России на Курском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку прорыва в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука.

По данным Минобороны, поражение было нанесено скоплениям бойцов и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны вблизи населенных пунктов Александрия, Казачья Локна, Мирный, Снагость, Коренево, Пушкарное и Плехово.

16 августа Минобороны также сообщило об отраженной атаке ВСУ в направлении села Русское Поречное Курской области. Кроме того, в Минобороны добавили, что войска РФ пресекли попытку прорыва украинской штурмовой группы через госграницу в направлении Гордеевки.

Ранее полковник Ходаренок объяснил, почему ВСУ не используют F-16 в небе над Курском.

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