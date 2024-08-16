В Курской области обезвредили ракету вблизи объекта энергокомплекса

Пиротехники обезвредили ракету около территории объекта энергетического комплекса в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, ракета, предположительно, американского производства.

Всего в регионе пиротехники обезвредили более 70 взрывоопасных предметов. За последние сутки удалось обследовать порядка двух гектаров территории, заключили в МЧС.

До этого в пресс-службе МЧС сообщили, что взрывотехники за сутки очистили от снарядов 3 гектара территории Курской области, обезвредив около 50 суббоеприпасов. Также за сутки в Курскую область девять колонн доставили более 360 тонн гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1,3 тыс. тонн гумпомощи.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа Смирнов заявлял, что под оккупацией ВСУ оказались две тысячи человек, о судьбе некоторых из ни информации не поступало. По его словам, под контролем ВСУ было 28 населенных пунктов Курской области.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают.