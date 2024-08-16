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Генерал ФРГ рассказал о ежедневном продвижении российской армии в ДНР

Генерал Фройдинг: российская армия каждый день продвигается вперед в Донбассе

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие каждый день продвигаются вперед в Донбассе. Об этом сообщил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ.

«Каждый день российским военным удается там продвигаться вперед, медленно, но верно», — сказал он.

По мнению Фройдинга, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается критическая ситуация на этом участке фронта. По его оценке, взятие РФ под контроль Часова Яра даст ей значительные преимущества.

16 августа министерство обороны России сообщило, что за неделю ВС России удалось взять под свой контроль Лисичное, Ивановку и Сергеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ведут успешное наступление на Артемовском направлении севернее Часова Яра.

Ранее сообщалось, что украинские власти переводят заводы Запорожья в западную часть страны.

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