В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военные уничтожили четыре танка, семь боевых бронированных машин и восемь бронетранспортеров, а также два орудия полевой артиллерии, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины.

Также в ведомстве сообщили, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных, 40 бронетранспортеров, 41 танк, 23 боевые машины пехоты, 102 автомобиля, 213 боевых бронированных машин, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.