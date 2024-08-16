Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ в Курской области

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в направлении села Русское Поречное Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что ВС РФ продолжают отражать вторжение ВСУ на российскую территорию.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного», — заявили в ведомстве.

Кроме того, добавили в Минобороны, войска РФ отразили атаку украинской штурмовой группы при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки.

До этого российское Минобороны сообщало о сдаче в плен более 50 украинских военнослужащих за неделю боев на линии боевого соприкосновения.

Ранее в ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.