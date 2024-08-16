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Площадь пожара в ТЦ Донецка достигла 10 тыс. кв. м, пострадали семь человек

Пушилин: среди пострадавших посетителей ТЦ в Донецке есть подросток

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

По предварительной информации, в результате обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке пострадали семь гражданских лиц, в том числе подросток. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Также после обстрела в здании начался пожар, площадь которого, по последним данным, достигла 10 тыс. кв. м, отметил он. По его словам, тушение пожара осложняется оперативной обстановкой в городе — сотрудникам МЧС приходится отъезжать на безопасное расстояние, чтобы избежать атак ВСУ.

Пушилин добавил, что данные о пострадавших продолжают поступать.

Помимо ТЦ, повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка.

ВСУ нанесли удар по торговому центру в Петровском районе города днем 16 августа. По неподтвержденной информации, два жителя города получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в МЧС сообщили, что в Горловке в ДНР пострадали двое сотрудников ведомства при повторном обстреле Вооруженных сил Украины. В момент удара пожарные ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный атакой ВСУ.

В начале августа украинские солдаты атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с помощью дрона-камикадзе. Снаряд попал в одну из заправочных колонок, после чего начался пожар.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке.

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