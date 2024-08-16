Сальдо заявил о массированном обстреле левобережья Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение вчерашнего дня и минувшей ночи выпустили по левому берегу Херсонской области 34 снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Враг обстреливал Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Корсунку, Малокаховку, Новую Маячку, Пролетарку, Юбилейное», – уточнил чиновник.

Сальдо отметил, что в результате атаки ВСУ в Малокаховке ранения получил местный житель. Пострадавший доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Также разрушены три частных здания.

По словам губернатора, в Новой Каховке были повреждены несколько домов и газопровод, который был оперативно восстановлен.

В Днепрянах из-за обстрела сгорел индивидуальный жилой дом, пострадавших не было, – подчеркнул Сальдо.

До этого в Херсонской области заявили, что украинская армия повредила сети электроснабжения.

Ранее российский офицер заявил о нехватке у ВСУ боеприпасов в Херсонской области.