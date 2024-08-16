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Российский полковник назвал последствия атаки на Курскую область для ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ быстро расходуют резервы техники в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Нападение на Курскую область обернулось серьезными потерями для украинской армии, которая активно расходует запасы техники и вооружений и рискует остаться без них в будущем. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Вооруженные силы РФ перерезают пути снабжения противника на Южно-Донецком направлении, создавая угрозу для Краматорской агломерации. Также российские военные почти взяли Волчанск в Харьковской области, где ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается.

При поддержке со стороны Североатлантического альянса ВСУ удалось создать существенные запасы техники и вооружения, которые сейчас активно расходуются в Курской области, что может привести к их дефициту в будущем, отметил Матвийчук.

Эксперт добавил, что российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ в приграничном регионе РФ и перенести боевые действия в тыл противника ударами по городу Сумы, где уничтожаются резервы армии Украины.

До этого эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн заявил, что действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери своей армии.

Ранее в Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином.

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