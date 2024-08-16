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Mash заявил, что военные ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

Mash: ВСУ из отрезанных бригад угоняют авто, чтобы покинуть Курскую область

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Часть украинских военных из 80-й, 82-й и 154-й бригад ВСУ, которые оказались отрезаны от снабжения в Курской области, переодеваются в гражданскую одежду, угоняют автомобили местных и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, в местной полиции подали заявления об угоне не менее 40 автомобилей (среди них ВАЗ-2115, Lada Vesta, Granta и внедорожники) из приграничных населенных пунктов.

Канал также сообщает, что российские военные задержали как минимум 10 украинских солдат в гражданской одежде, которые двигались в сторону границы.

Причины их бегства, по его информации: отсутствие резервов, нехватка боекомплекта и топлива, а также проблемы со связью.

Кроме того, пишет Mash, украденными автомобилями могут пользоваться украинские диверсионные группы, что подтверждают украинские СМИ, публикуя видеозаписи с военными ВСУ, передвигающимися, как утверждается, по лесам Курской области.

15 августа военкор Александр Сладков заявлял, что украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных сил РФ для диверсий.

Ранее солдаты — мародеры ВСУ сняли себя на видео в Судже.

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