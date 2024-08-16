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ВСУ обстреляли торговый центр на западе Донецка, есть погибшие

ТАСС: в Донецке погибли люди после обстрела ТЦ «Галактика»

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) крупного торгового центра «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка пострадали и погибли несколько человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

По данным источников агентства, минимум два человека погибли в результате атаки.

До этого двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в Горловке в Донецкой народной республике, пострадали при повторном обстреле ВСУ. Отмечается, что во время тушения пожарные несколько раз подвергались обстрелам.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

11 августа мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в городе поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова при обстреле со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.

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