Ситуация в Часове Яре остается напряженной, российские военные продолжают освобождать дом за домом. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Ситуация остается напряженная... Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта», — сказал он на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

30 июля британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские военнослужащие не смогут долго удерживать город Часов Яр. Как сказал эксперт, ситуация в районе города достигла «критической точки». При этом он обратил внимание, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило на данный участок фронта свои лучшие подразделения.

10 июля Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в направлении подконтрольных украинской армии городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в ДНР.

Ранее командование ВСУ перебросило к Часову Яру резервные батальоны мобилизованных граждан.