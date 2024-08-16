Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ

В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

По данным министерства, инцидент произошел в 12:15 (мск).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.

В ночь на 16 августа село Новая Таволжанка в Белгородской области частично осталось без света после украинского обстрела. Губернатор уточнил, что пострадавших мирных жителей в результате обстрела нет, а свет будет восстановлен аварийными бригадами после того, как пройдут консультации с министерством обороны России.

Вечером 15 августа ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.