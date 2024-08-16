Минобороны РФ назвало число нанесенных за неделю групповых ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы РФ с 10 по 16 августа нанесли 17 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по украинским аэродромам и местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате были поражены топливные базы противника, места сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункты дислокации иностранных наемников.

12 августа глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России с начала проведения специальной военной операции в 55 раз выросло производство авиабомб. По словам министра, РФ также в 7,5 раза нарастила выпуск танков, в три раза — производство высокоточного оружия, в 4,5 раза — различных видов легких бронемашин, в 15 раз — снарядов для ствольной артиллерии.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в период с 3 по 9 августа 2024 года ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам на территории Украины.

Ранее сообщалось, что все страны мира наблюдают за российским оружием в зоне СВО.