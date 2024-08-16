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Российские войска отражают попытки вторжения ВСУ на территорию РФ

Минобороны: ВС России отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Север» отражают попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ на Курском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ударами армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии, говорится в сообщении. Также были пресечены попытки подхода резервов противника.

Также сообщается, что на Волчанском и Липцовском направлениях ВС РФ поразили живую силу и технику двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

До этого эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн заявил, что действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери своей армии.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином.

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