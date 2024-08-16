Российский боец сжег украинскую БМП канистрой с бензином

Боец Вооруженных сил РФ сжег заглохшую украинскую боевую машину пехоты (БМП) обычной канистрой с бензином в одном из приграничных районов Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам главы области, пока украинские бойцы «прятались по кустам», россиянин воспользовался моментом – подъехал к БМП на ВАЗе и сжег ее обычной канистрой с бензином.

Смирнов надеется лично встретиться с «каждым героем», после того как противника выбьют из области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее немецкий бизнесмен предположил, какую цель преследуют ВСУ в Курской области.