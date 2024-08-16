Украинские военнослужащие, участвующие в наступлении на Курскую область, за месяц до этого обучались в Великобритании ведению боев в городских условиях. Об этом сообщила британская газета The Times.

В статье рассказывается об украинских военных, которые участвовали в заходе подразделений ВСУ в Курскую область.

«За месяц до отправки в Курскую область часть подразделения была отправлена ​​в Англию, где они прошли несколько дней обучения вместе с британскими солдатами. Основным направлением обучения были рейды на высотные здания», — говорится в ней.

Один из украинских военных, находящихся в госпитале после ранения, рассказал изданию, что стал догадываться о подготовке к чему-то, когда главком ВСУ Александр Сырский посетил их позицию в Сумах за несколько дней до начала операции.

Он заявил, что его рота с самого начала столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Командир роты 82-й бригады раскритиковал это наступление, так как некоторые из задействованных подразделений были перемещены в этот район так быстро, что у них не было времени на подготовку.

По его словам, некоторые из предоставленных западными странами винтовок неоднократно заклинивали, также им не хватало медицинских машин для быстрой эвакуации.

До этого журнал Military Watch писал, что уничтожение поставленной странами Запада техники на территории Курской области значительно ухудшит положение ВСУ в конфликте.

Ранее в подполье заявили об ударе по солдатам ВСУ, которых хотели направить в Курскую область.