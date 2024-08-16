В Минобороны подтвердили уничтожение установок Himars и пакет снарядов в Сумской области

Российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО Himars и два пакета снарядов к ним в Мирополье Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что российские войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Сумской области.

15 августа Минобороны РФ опубликовало кадры удара по пусковой установки РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

По данным ведомства, из этой системы велись обстрелы Курской области. В министерстве также заявляли, что ВСУ за сутки потеряли до 340 бойцов в Курской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские артиллеристы ликвидировали под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которой противник открывал огонь по военным ВС РФ.

По его словам, в этом месте уничтожили огневую точку противника с пулеметным и гранатометным расчетом.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.