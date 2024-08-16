РИА заявило о возможном уничтожении двух HIMARS в Сумской области

Российские войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Сумской области. Предварительно, они уничтожили две реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские военные нанесли удар по артпозициям ВСУ в Сумской области: по предварительным данным, уничтожены две РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Агентство опубликовало видеокадры, снятые, предположительно, с разведывательного беспилотника. На них видны удары по лесополосе и взрывы. По информации РИА, это взрывы боекомплекта РСЗО.

15 августа Минобороны РФ опубликовало кадры удара по пусковой установки РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

По данным ведомства, из этой системы велись обстрелы Курской области.

В министерстве также заявляли, что ВСУ за сутки потеряли до 340 бойцов в Курской области.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.