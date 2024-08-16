Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РИА заявило о возможном уничтожении двух HIMARS в Сумской области

РИА: ВС РФ, предварительно, уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Сумской области. Предварительно, они уничтожили две реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские военные нанесли удар по артпозициям ВСУ в Сумской области: по предварительным данным, уничтожены две РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Агентство опубликовало видеокадры, снятые, предположительно, с разведывательного беспилотника. На них видны удары по лесополосе и взрывы. По информации РИА, это взрывы боекомплекта РСЗО.

15 августа Минобороны РФ опубликовало кадры удара по пусковой установки РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

По данным ведомства, из этой системы велись обстрелы Курской области.

В министерстве также заявляли, что ВСУ за сутки потеряли до 340 бойцов в Курской области.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами